В Митине нашли пачку денег с георгиевской лентой

В Митине на Пенягинской улице нашли пачку денег с подарочной лентой после взрыва предмета с купюрой в Красногорске. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, на место вызвали саперов. Ничего подозрительного они не нашли. Это оказались купюры из банка приколов, которые красиво упаковали в георгиевскую ленту.

Источник сообщил, что злоумышленники могли в своих интересах воспользоваться паникой людей после случая в Красногорске, где ребенок подобрал предмет, замаскированный подарочной упаковкой. На нем была прикреплена 10-рублевая купюра.

Когда мальчик подобрал вещь, она взорвалась в его руках. Пострадавшему оторвало пальцы. Его быстро госпитализировали. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места событий.