Пострадавший при взрыве в Красногорске мальчик не плакал и утешал бабушку

Мальчик, которому оторвало пальцы при взрыве в Красногорске, не плакал после происшествия и вел себя спокойно. Об этом в беседе с 360.ru рассказала жительница дома, который расположен рядом с местом ЧП.

«Взрыв не здесь был. Взорвался через дорогу. Сюда [мальчик] в каком-то состоянии шоковом, наверное, просто добежал. Уже здесь упал, люди собрались, вызвали скорую. Не плакал, не кричал, не ревел, он был спокойный, еще бабушку успокаивал», — сказала она.

Женщина объяснила, что наблюдала за ситуацией из окна. Когда врачи прибыли, то поместили пациента в машину скорой и уехали.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил ребенка в Детском центре имени Рошаля. В Telegram-канале он заявил, что состояние у мальчика тяжелое. Операция шла шесть часов. Медикам пришлось ампутировать пациенту часть пальцев. По факту случившегося возбудили уголовное дело, расследование прокуратура взяла под контроль.

Происшествие случилось накануне вечером. Мальчик возвращался с тренировки, на детской площадке увидел предмет с купюрой. Когда взял находку, она взорвалась в руках.