Подозреваемый в подрыве машины в Москве мог быть украинским налогоплательщиком. Об этом сообщил источник РИА «Новости».
«Задержанный Виталий Слободяник, предварительно, владеет на Украине ДРФО», — рассказал собеседник агентства.
ДРФО — регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов. Слободяник мог платить налоги на Украине.
Подозреваемого в подрыве автомобиля задержали вечером 16 октября. При обыске по месту его проживания обнаружили схрон оружия. По изъятому оружию назначат необходимые судебные экспертизы.
Задержанный был напарником пострадавшего бизнесмена. Вместе предпринимателем Виктором Мишачевым он учредил 12 компаний.
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Подозреваемый в подрыве авто в Москве мог быть украинским налогоплательщиком
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