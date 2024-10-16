Подозреваемый в подрыве авто в Москве был напарником пострадавшего бизнесмена

Мужчина, которого задержали по подозрению в покушении на предпринимателя Виктора Мишачева на юго-западе Москвы, учредил с ним 12 компаний, следует из данных системы «Спарк». На опубликованную информацию обратил внимание ТАСС .

Две учрежденные компании ликвидировали, еще 10 продолжают работать — речь идет об объектах общепита, барах и фирмах, организующих мероприятия, следует из данных «Спарка». Бизнес находится в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Свердловской области и Татарстане.

В трех компаниях у задержанного и пострадавшего по 25%. В ООО «Капитан» и ООО «Шейкер групп» Виктор Мишачев занимает должность гендиректора.

В результате подрыва автомобиля на Профсоюзной улице в Москве 15 октября пострадали три человека, включая шестилетнего ребенка. По подозрению в совершении преступления вечером того же дня задержали жителя столицы 1973 года рождения. Во время обысков у него дома обнаружили схрон с оружием.