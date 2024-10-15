Подозреваемого в подрыве авто в Москве задержали

Прокуратура Москвы сообщила о задержании подозреваемого в подрыве авто

Подозреваемого в подрыве автомобиля на Профсоюзной улице в Москве задержали. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчину задержали при координирующей роли надзорного ведомства по подозрению в покушении на убийство двух и более лиц.

«Расследование уголовного дела на контроле», — сообщили в прокуратуре.

Взрыв прогремел утром 15 октября возле жилого дома. Предположительно, во внедорожник подложили взрывное устройство. В результате пострадали три человека, в том числе шестилетний мальчик.

Припаркованную машину взорвал профессионал, который рассчитывал убить ее владельца, заявил подполковник запаса, член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.