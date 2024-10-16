Схрон оружия обнаружили при обыске дома подозреваемого в подрыве авто на западе Москвы

Следственные органы Москвы в ходе проведения обыска по месту проживания подозреваемого в подрыве автомобиля на западе столицы обнаружили схрон оружия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации СК, по изъятому оружию назначат необходимые судебные экспертизы.

Подозреваемого в подрыве автомобиля на Профсоюзной улице задержали, об этом сообщила столичная прокуратура.

Самодельное взрывное устройство находилось между капотом и лобовым стеклом со стороны водителя. Во время взрыва пострадал гендиректор и соучредитель компании «Шейкер групп» Виктор Мишачев, еще один мужчина и шестилетний ребенок. У одного выявили открытый перелом руки, у другого — осколочное ранение бедра. У ребенка диагностировали рассечение головы.