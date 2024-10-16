Схрон оружия обнаружили при обыске дома подозреваемого в подрыве авто на западе Москвы

Самодельное взрывное устройство находилось между капотом и лобовым стеклом со стороны водителя. Во время взрыва пострадал гендиректор и соучредитель компании «Шейкер групп» Виктор Мишачев, еще один мужчина и шестилетний ребенок. У одного выявили открытый перелом руки, у другого — осколочное ранение бедра. У ребенка диагностировали рассечение головы.
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