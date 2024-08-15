Подозреваемая в причастности к подрыву «Северных потоков» имела алиби

Совладелица украинского центра дайвинга Светлана Успенская опровергла свою причастность к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Она сообщила «Известиям» о наличии алиби и планах требовать компенсацию за клевету.

Женщина подтвердила, что вместе с супругом владела центром дайвинга на Украине. После событий февраля 2022 года работу компании приостановили. Успенская вместе с ребенком уехала за границу, а глава семейства пошел в армию. Она сказала, что сейчас находится в Польше, но в момент диверсии была на Украине. Главный подозреваемый, по ее словам, в Киеве.

«Как я могу с этим быть согласна, если мы этого не делали, и я все время была на Украине. Когда я вернусь домой, я буду обращаться в суд на это издание немецкое, <…> и у меня есть все доказательства, чтобы просить моральную компенсацию», — сказала она.

Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинского дайвера Владимира З. по делу о подрыве газопроводов. Телеканал ARD назвал его сообщниками чету Успенских.