Летевший в Киров самолет сел в Перми из-за неисправности

Летевший из Москвы в Киров самолет сел в Перми из-за технеисправности

Самолет авиакомпании «Победа», 4 июля летевший в Киров из Москвы, из-за технической неисправности совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми. Об этом в сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Причиной отклонения воздушного судна от маршрута стала «техническая неисправность одной из систем».

«Посадка состоялась в штатном режиме. Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, ожидающих вылета. Осуществляется мониторинг ситуации», — заявили в ведомстве.

Ранее другой борт «Победы» вынуждено приземлился в Махачкале после срабатывания одного из датчиков.

В конце июня летевший из Новосибирска Boeing 737-800 при посадке в Мирном выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 173 пассажира, никто не пострадал. Их высадили из салона с помощью автотрапа.