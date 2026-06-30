В аэропорту Мирного самолет со 173 пассажирами выкатился за пределы полосы

Во вторник, 30 июня, после посадки в аэропорту города Мирного самолет Boeing 737-800, выполнявший рейс из Новосибирска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

На борту воздушного судна находились 173 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадавших нет. Пассажиров высадили с помощью автотрапа.

«Из-за необходимости эвакуировать самолет с летного поля аэропорт Мирный временно закрыт на прием и выпуск воздушных судов», — уточнили в Росавиации.

После случившегося началось расследование для установления причин ЧП и принятия мер по их предотвращению в будущем.

«До завершения проверки экипаж временно отстранен от выполнения полетов в соответствии с внутренними процедурами авиакомпании», — добавили в пресс-службе S7.

Ранее стала известна причина вынужденной посадки борта «Победы» в аэропорту Махачкалы. На борту сработал один из датчиков.