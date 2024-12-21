Подачу тепла приостановили в 88 жилых домах в Рыльске после атаки ВСУ

После массированного ракетного удара ВСУ по Рыльску подачу тепла пришлось приостановить в 88 жилых домах. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале .

«Из-за повреждения теплотрассы — без отопления временно осталось 88 жилых домов», — отметил он.

Глава региона подчеркнул, что на месте работают ремонтные бригады. Также для этого привлекли всю необходимую технику. По словам Хинштейна, специалисты дадут тепло в 80 домов уже к утру, в остальные — в течении субботы.

Также жителям Рыльска предоставят обогреватели. Их будут выдавать по заявкам жителей.

В нескольких домах после обрушения стены прорвало газоснабжение. Когда саперы завершат работу, начнется разбор завалов и ремонтные работы.

В результате удара украинских боевиков по Рыльску в пятницу, 20 декабря, ранения получили девять человек, в числе которых подросток и беременная женщина. ВСУ вели обстрел ракетами HIMARS.