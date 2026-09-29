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    Под завалами на заводе петард под Переславлем могут оставаться тела погибших

    Фото: Пресс-служба Следственного комитета

    Спасатели продолжают разбирать завалы после пожара на пиротехническом предприятии в селе Кубринск Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

    Работы продолжались всю ночь, для этого на объекте установили осветительные приборы и световые башни, в поисках людям помогают собаки.

    Уже нашли тела 14 погибших. Жертвами трагедии стали работники предприятия и одна жительница села.

    Одну женщину с травмой ноги отправили в больницу. Пострадавшим и семьям погибших помогают психологи МЧС.

    По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело. Директора предприятия задержали.

    Подробнее о пожаре, его причинах и последствиях — в материале 360.ru.

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