Под завалами на заводе петард под Переславлем могут оставаться тела погибших

Спасатели продолжают разбирать завалы после пожара на пиротехническом предприятии в селе Кубринск Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Работы продолжались всю ночь, для этого на объекте установили осветительные приборы и световые башни, в поисках людям помогают собаки.

Уже нашли тела 14 погибших. Жертвами трагедии стали работники предприятия и одна жительница села.

Одну женщину с травмой ноги отправили в больницу. Пострадавшим и семьям погибших помогают психологи МЧС.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело. Директора предприятия задержали.

Подробнее о пожаре, его причинах и последствиях — в материале 360.ru.