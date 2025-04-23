Почти 240 человек пострадали при землетрясении в окрестностях Стамбула

Минздрав Турции: при землетрясении пострадали 236 человек, из них 173 в Стамбуле

Землетрясение магнитудой 6,2 ощущалось во всех городах вдоль Мраморного моря, в том числе в Стамбуле. Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу объявил, что пострадали почти 240 человек. Об этом сообщил Oksijen .

«В общей сложности 236 граждан пострадали в панике <…>. При первоначальной оценке мы не обнаружили ни одной ситуации, которая могла бы нарушить работу наших больниц в Стамбуле и близлежащих провинциях», — сказал Мемишоглу в оперативном штабе.

Большинство пострадавших, 173 человека, получили травмы непосредственно в Стамбуле. Глава МВД Турции Али Ерликая добавил, что обошлось без жертв.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло 23 апреля, за ним последовали 127 афтершоков. Власти провинции Стамбул закрыли начальные, средние школы и университеты на два дня и предложили всем, кто опасается возвращаться домой, заночевать в спортзалах и мечетях.

На основных городских магистралях образовались пробки, в домах временно отключилось электричество и тряслась мебель. В Фатихе рухнуло заброшенное трехэтажное здание, никто не пострадал. Обрушилась крыша трехэтажной постройки в районе Бешикташ-Чарши. Спасатели оцепили территорию вокруг мечети Сиддик в Арнавуткее из-за повреждения минарета. В общей сложности экстренные службы получили 378 сообщений о ЧП.