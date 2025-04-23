Турцию призвали подготовиться к мощному землетрясению

Турции необходимо готовиться к новому мощному землетрясению, которое скоро произойдет. Об этом агентству Anadolu заявил спикер парламента республики Нуман Куртулмуш.

«Уже на пороге ожидаемое землетрясение в Стамбуле. Наша нация, наши учреждения должны быть готовы преодолеть возможное землетрясение с наименьшими потерями», — сказал он.

Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) ранее сообщило о землетрясениях в Стамбуле магнитудой 6,2 и 4,4. Местные жители ощутили подземные толчки, наблюдались перебои с доступом в интернет, ненадолго отключилось электричество, скрипела мебель, раскачивались люстры и тряслись стены.

Ранее землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Таджикистане. В результате происшествия разрушились 17 домов, погиб ребенок. Очаг залегал на глубине 16 километров.