При землетрясении в Стамбуле в домах начали открываться двери и падала неустойчивая мебель. Об этом 360.ru рассказала местная жительница Самира, проживающая в городе с родителями, сестрой и собакой.

«Папа позвал нас в коридор, мы встали в дверной проем, он нас всех прикрыл. Мы переждали сильный толчок. Как перестало трясти, услышали крики об эвакуации в коридоре», — поделилась девушка.

Уже на улице они ощутили второй толчок. В домах по-прежнему звучат сигналы об эвакуации. По словам собеседницы 360.ru, эту ночь они проведут в машине.

Другой местный житель — Айнур — показал раскачивающуюся люстру на кухне.

Спикер парламента республики Нуман Куртулмуш предупредил жителей, что не за горами новое мощное землетрясение и нужно быть готовыми преодолеть его с минимальными потерями.