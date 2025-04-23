В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2
В Стамбуле случилось землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщила газета Yeni Şafak.
Также новости о подземных толчках в городе подтвердило Управление по ликвидации стихийных бедствий (AFAD).
РИА «Новости» выяснило, что после подземных толчков в Стамбуле пошла новая волна вибраций. Местные жители испугались и выбежали на улицы. Землетрясение произошло на западе города.
В зданиях тряслись стены и скрипела мебель. Кроме того, ненадолго отключили свет.
Ранее землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Таджикистане. В результате происшествия погиб ребенок. Из-за подземных толчков разрушились 17 домов. Очаг находился на глубине 16 километров.
Потом в стране произошло повторное землетрясение. Подземные толчки начались в 156 километрах восточнее Душанбе.