В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2

В Стамбуле случилось землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщила газета Yeni Şafak .

Также новости о подземных толчках в городе подтвердило Управление по ликвидации стихийных бедствий (AFAD).

РИА «Новости» выяснило, что после подземных толчков в Стамбуле пошла новая волна вибраций. Местные жители испугались и выбежали на улицы. Землетрясение произошло на западе города.

В зданиях тряслись стены и скрипела мебель. Кроме того, ненадолго отключили свет.

Ранее землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Таджикистане. В результате происшествия погиб ребенок. Из-за подземных толчков разрушились 17 домов. Очаг находился на глубине 16 километров.

Потом в стране произошло повторное землетрясение. Подземные толчки начались в 156 километрах восточнее Душанбе.