«Победа» изменила расписание полетов из-за ограничений в аэропортах 28 мая

Авиакомпания «Победа» объявила о том, что вынуждена внести изменения в расписание полетов из-за введенных ограничений на прием и отправление воздушных судов в некоторых аэропортах. Часть рейсов перенаправили на запасные аэропорты или задержали.

«В аэропортах Шереметьево и Внуково, мы вносим вынужденные корректировки в расписание», — отметили в пресс-службе авиакомпании.

Проверить статус рейса перед вылетом можно на сайте аэропорта вылета, по электронной почте или через SMS на номер телефона, указанный при бронировании, а также через бота авиакомпании Витю (ему нужно отправить номер рейса).

За ночь силы ПВО сбили над территорией Московской области 42 беспилотника. Повреждения получили три жилых дома в селе Троицком в Чехове. Никто из жителей не пострадал. В Зеленограде после атаки украинских дронов начался пожар.

В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево с 07:15 по московскому времени сняли ограничения на прием и выпуск самолетов.