В Зеленограде после атаки украинских дронов начался пожар

Здание технопарка «Элма» в Зеленограде пострадало, предположительно, в результате атаки украинских БПЛА. Площадь возгорания составила около шести квадратных метров, сообщил Shot.
По данным Telegram-канала, полностью выгорел припаркованный рядом автомобиль. Местные жители сообщили, что слышали громкие звуки в небе перед тем, как начался пожар.
«В результате отражения атаки вражеских беспилотников в Зеленограде по предварительной информации серьезных повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб», — сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее столичный градоначальник сообщил об атаке вражеских беспилотников на Москву. Сначала была информация о шести сбитых, позже стала появляться информацию о других уничтоженных украинских дронах. К утру сбили не менее 33 БПЛА.
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