Площадь пожара в Химках увеличилась до двух тысяч «квадратов»

МЧС: обрушение кровли на 80 «квадратах» произошло на складе в Химках

В Химках площадь пожара на складе увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Из-за возгорания произошло обрушение кровли на 80 «квадратах».

«Внутри здания 30 газовых баллонов», — рассказали спасатели.

Пожарные МЧС вынесли из помещения 10 баллонов. На место ЧП для тушения огня прибыли более 50 специалистов и 18 единиц спецтехники.

Пожар начался на складе в микрорайоне Сходня около 05:00. Огонь охватил цех мебельной фабрики, в котором перерабатывали пластик. В распоряжении 360.ru появились фото и видео с места происшествия.

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