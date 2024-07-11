Пожар вспыхнул на складе в Химках

МЧС: огонь охватил склад на площади 60 «квадратов» в Химках

В Химках в микрорайоне Сходня загорелся склад. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области.

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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«Химки, микрорайон Сходня, Некрасова, дом № 2. На данный момент горение 60 метров», — заявил собеседник.

Информации о пострадавших в МЧС пока не поступало.

Также в распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП. На фото и видео — густой черный столб дыма, который поднимается высоко в небо.

Накануне на западе Москвы загорелась крыша многоэтажного дома. Очевидцы сообщили, что слышали взрыв. На площади в три квадратных метра горел битум. В результате пожара пострадал один человек. Возгорание могло начаться во время ремонта кровли.

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