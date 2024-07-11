Обрушение кровли началось на загоревшемся складе в Химках
Видео 360.ru: на складе в Химках началось открытое горение
На складе в Химках началось открытое горение. Новые кадры с места крупного пожара появились в распоряжении 360.ru.
На видео запечатлели работу спасателей, которые занимаются тушением мощного огня. От склада продолжают подниматься клубы густого черного дыма.
По данным источника 360.ru, огонь охватил здание около 05:00, очевидцы услышали звуки взрывов.
«Обрушается кровля», — сообщил источник.
Он уточнил, что возгорание произошло на мебельной фабрике в третьем цеху, где перерабатывали пластик.
Изначально в МЧС сообщили, что огонь распространился на 60 «квадратов». Позже площадь горения достигла 80 квадратных метров, заявили спасатели. В тушении огня задействовали 26 специалистов и семь единиц техники. Данных о жертвах и пострадавших не поступало.