Обрушение кровли началось на загоревшемся складе в Химках

Видео 360.ru: на складе в Химках началось открытое горение

На складе в Химках началось открытое горение. Новые кадры с места крупного пожара появились в распоряжении 360.ru.

На видео запечатлели работу спасателей, которые занимаются тушением мощного огня. От склада продолжают подниматься клубы густого черного дыма.

По данным источника 360.ru, огонь охватил здание около 05:00, очевидцы услышали звуки взрывов.

«Обрушается кровля», — сообщил источник.

Он уточнил, что возгорание произошло на мебельной фабрике в третьем цеху, где перерабатывали пластик.

Изначально в МЧС сообщили, что огонь распространился на 60 «квадратов». Позже площадь горения достигла 80 квадратных метров, заявили спасатели. В тушении огня задействовали 26 специалистов и семь единиц техники. Данных о жертвах и пострадавших не поступало.

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