Многоэтажка загорелась на западе Москвы

Крыша многоэтажного дома загорелась в районе Крылатское в Москве. В распоряжении 360.ru оказались фото и видео с места происшествия.
На кадрах видно, что от кровли здания валит густой черный дым. Очевидцы в Telegram-канале «Осторожно, Москва» сообщили, что слышали взрыв. Предварительно, горел битум на площади трех квадратных метров. Пожар уже потушили, пострадал один человек.
Есть предположения, что возгорание началось во время ремонта кровли: взорвался оставленный на жаре баллон. Официальных данных пока нет.