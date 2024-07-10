Многоэтажка загорелась на западе Москвы

Видео 360.ru: крыша многоэтажки загорелась в Крылатском районе Москвы

Крыша многоэтажного дома загорелась в районе Крылатское в Москве. В распоряжении 360.ru оказались фото и видео с места происшествия.

На кадрах видно, что от кровли здания валит густой черный дым. Очевидцы в Telegram-канале «Осторожно, Москва» сообщили, что слышали взрыв. Предварительно, горел битум на площади трех квадратных метров. Пожар уже потушили, пострадал один человек.

Фото: Телеканал «360»

Есть предположения, что возгорание началось во время ремонта кровли: взорвался оставленный на жаре баллон. Официальных данных пока нет.

Ранее пожар произошел в общежитии МГУ на проспекте Вернадского. Из здания эвакуировали 600 человек, обошлось без пострадавших.

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