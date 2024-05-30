Производственно-складское здание загорелось на востоке Москвы

МЧС: площадь пожара на улице Мартеновской в Москве достигла 2000 кв. м

Фото: Пресс-служба МЧС

На востоке столицы произошел крупный пожар. Загорелось производственно-складское здание на улице Мартеновской, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Вызов в экстренные службы поступил рано утром 30 мая. Возгорание произошло в постройке по улице Мартеновской, 38.

«По прибытии первых подразделений происходит загорание разноуровневого производственно-складского здания. Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров», — сообщило ведомство.

Движение по Мартеновской улице в обе стороны временно перекрыли, сообщил Дептранс Москвы. Автовладельцам посоветовали заранее выбрать пути объезда.

Жилой комплекс Loft River на Летней улице в Москве горел 29 мая. Очевидцы из разных районов города видели клубы черного дыма, поднимавшиеся со стороны апартаментов. Огонь перекинулся с третьего и четвертого этажей на кровлю.

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