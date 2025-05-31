Площадь пожара на производстве в Красногорске достигла 900 «квадратов»

МЧС: в Красногорске загорелся металлический ангар на площади 900 квадратов

Спасатели тушат крупный пожар в Красногорске. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, на территории обувной фабрики «Колесник» горит металлический ангар на 900 «квадратах».

Также огонь охватил резиновую крошку на открытой территории. Сейчас соседним зданиям ничего не угрожает. Информации о пострадавших пока нет.

«К тушению привлечены 45 специалистов и 13 единиц техники», — сообщили в пресс-службе.

Дым от пожара в Красногорске дошел до микрорайонов Опалиха и Павшинская Пойма, сообщил RT. Причины возгорания пока неизвестны. В распоряжении 360.ru оказалось видео происшествия.

Ранее прокуратура взяла под контроль пожар на продуктовом складе в округе Котельники. Огонь охватил более тысячи квадратных метров.