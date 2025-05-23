Прокуратура взяла под контроль пожар на продуктовом складе в округе Котельники

Сообщение о возгорании на складе с продуктами в микрорайоне Силикат округа Котельники поступило сегодня около 16 часов. Пожар охватил более тысячи квадратных метров. Произошедшее взяла под контроль Люберецкая прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура в Люберцах установит обстоятельства произошедшего, а также проследит за ходом и результатами процессуальной проверки.

Причину возгорания установят с помощью пожарно-технической экспертизы.

Ранее 360.ru опубликовал кадры пожара. Местные жители не сразу поняли, что что-то загорелось, поскольку эти склады довольно сильно дымят цементными смесями на регулярной основе.