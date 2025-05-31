Мощный пожар в Красногорске сняли на видео
Крупный пожар разгорелся в Красногорске. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места ЧП.
По предварительным данным, пожар вспыхнул в складских помещениях на обувном заводе. Горит резина, отсюда густой черный дым.
Дым виден в нескольких городских округах и в столице. Как рассказали очевидцы, несколько лет назад этот склад уже горел.
Подробности ЧП выясняются. Информация о пострадавших не поступала.
В оперативных службах ТАСС подтвердили, что пожар произошел на производстве резиновой продукции в поселке Новый в Красногорске.
Ранее крупный пожар в ТЦ в Королеве сняли на видео. Вспыхнули стройматериалы внутри помещения. Огонь охватил второй этаж здания. Возгорание удалось локализовать на площади 250 квадратных метров.
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