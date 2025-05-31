Мощный пожар в Красногорске сняли на видео

Крупный пожар разгорелся в Красногорске. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места ЧП.

По предварительным данным, пожар вспыхнул в складских помещениях на обувном заводе. Горит резина, отсюда густой черный дым.

Дым виден в нескольких городских округах и в столице. Как рассказали очевидцы, несколько лет назад этот склад уже горел.