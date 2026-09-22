В Якутии ликвидировали возгорание оборудования на Нерюнгринской ГРЭС

На Нерюнгринской ГРЭС ликвидировали возгорание оборудования. Об этом сообщила пресс-служба АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК).

«Возгорание ликвидировано, ведется устранение последствий. Заявленный срок ремонта и причины отключения выясняются», — уточнили в компании.

В ДГК отметили, что в ликвидации возгорания оборудования на Нерюнгринской ГРЭС участвовали силы объектовой пожарной части НГРЭС и четвертого пожарно-спасательного отряда МЧС России. В компании проведут тщательное расследование после пожара.

Кроме того, жителям Нерюнгринского района снова поставляются без ограничений услуги по электро- и теплоснабжению.

Ранее оперштаб региона сообщал, что на ГРЭС загорелись турбина и трансформаторная подстанция на энергоблоке № 1.