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    Число погибших при пожаре в ТЦ в Стерлитамаке выросло до четырех

    Фото: РИА «Новости»

    Количество погибших в торговом комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке выросло до четырех. Об этом сообщили в МЧС России.

    Число пострадавших также возросло до четырех человек. Им потребовалась госпитализация.

    Пожар разгорелся на втором этаже здания на улице Коммунистической. Спасатели оперативно эвакуировали 17 человек. Системы оповещения в ТЦ, по предварительным данным, не сработали.

    Тушением огня занимаются 47 специалистов и 16 единиц техники. МЧС продолжает ликвидацию возгорания и разбор конструкций. Следком после случившегося возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

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