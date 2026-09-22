Число погибших при пожаре в ТЦ в Стерлитамаке выросло до четырех

Количество погибших в торговом комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке выросло до четырех. Об этом сообщили в МЧС России.

Число пострадавших также возросло до четырех человек. Им потребовалась госпитализация.

Пожар разгорелся на втором этаже здания на улице Коммунистической. Спасатели оперативно эвакуировали 17 человек. Системы оповещения в ТЦ, по предварительным данным, не сработали.

Тушением огня занимаются 47 специалистов и 16 единиц техники. МЧС продолжает ликвидацию возгорания и разбор конструкций. Следком после случившегося возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.