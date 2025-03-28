Пять человек погибли при землетрясении в Бангкоке

Thairath: число погибших при землетрясении в Бангкоке возросло до пяти

Число погибших в Бангкоке из-за землетрясения выросло до пяти. Пропавшими без вести числятся 117 человек, сообщил местный телеканал Thairath.

В пятницу, 28 марта, на территории Мьянмы произошло мощное землетрясение, его толчки ощутили и в Таиланде. После сильных разрушений в Бангкоке под завалами строящегося небоскреба оказались свыше 80 горожан. Сообщалось о двух погибших.

Власти Бангкока создали оперативный штаб для мониторинга ущерба от землетрясения, а также развернули полевой госпиталь. Перед землетрясением на строительной площадке находились около 400 рабочих. Спасательная операция продолжается.

Ранее стало известно, что в Мьянме в результате землетрясения погибли 144 человека. С различными травмами в больницы доставили свыше 700 пострадавших.

В связи с ЧП временно закрыли аэропорты Нейпьидо и Мандалая. Всем, кто не смог улететь оттуда, в течение недели бесплатно поменяют билеты.