Аэропорты Мандалая и Нейпьидо временно закрыли после землетрясения в Мьянме

Аэропорты Нейпьидо и Мандалая в Мьянме временно приостановили работу после землетрясения. Об этом заявили в компании мьянманских авиалиний Myanmar Airways International .

«Закрытие аэропортов Нейпьидо и Мандалай и отмена рейсов вступают в силу 28 марта 2025 года. Дату перелета можно изменить бесплатно один раз в течение недели после открытия аэропорта при наличии мест», — сообщили представители авиаперевозчика.

Издание Eleven Media добавило, что в результате землетрясения в зданиях международных аэропортов зафиксировали сильные повреждения. Там обрушились потолки, подвалы, диспетчерские башни.

«Во время землетрясения пассажиры были эвакуированы из здания аэропорта Мандалая и собраны возле взлетно-посадочной полосы», — рассказали журналисты.

Мощное землетрясение магнитудой от 7,7 до 7,9 произошло на территории Мьянмы. По последним данным, число жертв в результате землетрясения там достигло 20. Еще 300 человек пострадали.