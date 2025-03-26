Пьяная жительница Люберец уронила с рук трехлетнюю дочь, девочку отправили в больницу. Об этом сообщил РЕН ТВ .

У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы. Также у нее подозревают сотрясение мозга.

Ранее в Башкирии сотрудники ГАИ остановили Lada, за рулем которой сидела пьяная женщина без водительских прав. В салоне инспекторы заметили также ее детей — двух и 10 лет. На горе-мать составили два административных протокола. Позднее материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних, автомобиль отправили на штрафстоянку, а детей — к бабушке.

Пьяные родители из Кузбасса потеряли четырехлетнюю дочь, возвращаясь из гостей. Замерзшую девочку нашла на улице жительница одного из окрестных домов, привела домой и отпоила чаем, а после передала полиции. Неравнодушную женщину представили к награде.