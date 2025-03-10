Пьяная мать без прав катала детей на автомобиле и попала на видео

Жительница Башкирии без водительских прав попалась за рулем пьяной с детьми

В Караидельском районе Башкирии инспекторы ДПС задержали женщину, управлявшую автомобилем в пьяном виде. В машине находились двое малолетних детей, видео происшествия обнародовала в официальном Telegram-канале пресс-служба республиканского МВД.

Полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2110 неподалеку от села Байки. Проверка проводилась в рамках профилактического рейда «Трезвый водитель».

При проверке выяснилось, что женщина за рулем автомобиля была нетрезва. Тест на алкоголь показал 1,26 мг этанола на литр воздуха, что является высоким уровнем опьянения.

Кроме того, в салоне находились двое детей — в возрасте двух и десяти лет. Инспекторы составили два административных протокола: за вождение в нетрезвом виде и отсутствие водительских прав.

Женщине предложили пройти медицинское обследование для снятия опьянения, но она отказалась. Автомобиль отправили на штрафстоянку. Детей передали под опеку бабушки. Материалы дела направили в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства.

Ранее четыре человека пострадали из-за пьяного водителя на трассе в Перми.