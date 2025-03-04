Пьяные родители из Кузбасса потеряли четырехлетнюю дочь по дороге домой

Выпившие родители потеряли свою четырехлетнюю дочь по дороге домой в Кемеровской области. Ночью замерзшую девочку нашла и обогрела одна из местных жительниц. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

Ребенка нашли ночью второго марта во дворе жилого дома на улице Кучина в Прокопьевске. Местная жительница увидела ее в мокрой одежде и с очень холодными руками. Девочка назвала 54-летней женщине свое имя, но не смогла сказать, где находятся ее родители. Тогда прокопчанка решила обратиться в полицию и до приезда сотрудников напоила ребенка горячим чаем со сладостями.

Девочку забрали в отделение полиции. Спустя некоторое время туда приехала ее мама. Правоохранители выяснили, что 25-летняя местная жительница вместе с ней и сожителем отправилась к друзьям в гости. Там взрослые распивали алкоголь. После этого родительница отправила мужчину и ребенка домой. По пути дочь убежала и потерялась.

Сейчас ребенок находится в социально-реабилитационном центре. В отношении матери составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а жительницу Прокопьевска, которая спасла и обогрела ребенка сотрудники местной полиции решили поощрить за неравнодушие.

Ранее в Перми ребенок сбежал из дома и сообщил, что его избивает отчим. Прохожий спас мальчика и вызвал полицию.