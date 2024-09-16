Песков ответил на вопрос о ЧП в коррекционной школе в Челябинске

В Кремле не располагают деталями ЧП в коррекционной школе в Челябинске. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости» .

«Все-таки это скорее дело для органов внутренних дел, которые занимаются этим происшествием. Мы не располагаем деталями, чтобы как-то это комментировать», — отметил он.

ЧП в челябинской коррекционной школе произошло утром 16 сентября. Подросток пришел на уроки, пронеся в рюкзаке молоток и нож. На занятии он накинулся на одноклассников. Пострадали пять человек, среди которых четверо детей. Подростку отпор дала учительница, ее увезли в больницу. Также госпитализировали двух мальчиков и двух девочек, одна из которых находится в реанимации. Другую школьницу определили в отделении нейрохирургии.

Нападавший принимал участие в суицидальном квесте. Он выполнял задания, однако закончить «игру» ему не удалось.