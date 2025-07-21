Переход на станции МЦД-2 «Павшино» спасают от воды: последствия ливня сняли на видео

Спасатели начали откачивать воду в переходе на станции МЦД-2 «Павшино»

В переходе на станции МЦД-2 «Павшино» в Красногорске приступили к откачке воды после сильных ливней. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.

На фото и видео засняли работу специалистов МЧС. Воду откачивают с помощью помпы. Ливни затопили переход почти до потолка, теперь уровень воды значительно снизился.

Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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За ночь и утро 21 июля в Москве выпала месячная норма осадков. Непогода продолжится до конца дня. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Ливни также обрушились на Подмосковье. Помимо потопа в Красногорске, наводнения произошли в Одинцове. Под воду ушла целая улица с припаркованными авто в районе ЖК «Гусарская баллада». В Наро-Фоминском городском округе из-за дождей обрушился мост.

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