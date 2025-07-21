Месячная норма осадков выпала в Москве за ночь и утро 21 июля

Месячная норма осадков выпала в нескольких районах Москвы за ночь и утро

В отдельных районах столицы за ночь и утро выпала месячная норма осадков. Об этом сообщил официальный канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

«При месячной климатической норме осадков 85 миллиметров в отдельных районах ЗелАО выпало до 91 миллиметра, в СВАО до 71 миллиметра, в ВАО до 50 миллиметров, в САО до 47 миллиметров», — говорится в сообщении.

Метеорологи спрогнозировали, что такая погода будет до конца дня. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

Из-за ливней в Подмосковье обрушился мост. В результате часть деревни Алексино, СНТ «Верейское» и «Исьма» окались заблокированы от движения транспорта.

До этого в столичном дептрансе посоветовали горожанам отказаться от поездок на автомобилях и пересесть на метро. Из-за непогоды могут возникнуть пробки в центре города. Также людям рекомендовали взять с собой зонтики.