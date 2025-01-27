Пенсионера избили и ограбили в лифте в Краснодаре

Грабитель избил и обокрал пенсионера в лифте жилого дома по улице Воробьева в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления Следственного комитета.

По данным следствия, 26-летний подозреваемый зашел вместе с пожилым мужчиной в лифт и, когда он поехал, попытался обыскать карманы жертвы. Чтобы пенсионер не сопротивлялся, молодой человек несколько раз ударил его по голове.

Добычей злоумышленника стали небольшая сумма наличными и банковская карта. Однако далеко он уйти не сумел — жильцы дома и сын пострадавшего задержали его рядом с подъездом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о грабеже, совершенном с применением насилия. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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