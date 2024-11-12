Мужчина ограбил и избил девушку в центре Москвы

Прокуратура: житель Москвы украл у девушки телефон и избил ее

Утром в центре Москвы мужчина вырвал из рук горожанки телефон и попытался сбежать. Девушка схватила злоумышленника за одежду, в ответ на что тот повалил ее на асфальт, стал душить и несколько раз ударил, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

ЧП произошло на Гоголевском бульваре. К пострадавшей быстро пришли на помощь ее коллеги. Они оттащили 45-летнего вора и вызвали полицию. Мужчину задержали и заключили под стражу

Ранее в Мытищах поймали серийного грабителя, который нападал на женщин в безлюдных местах и вырывал у них сумки. Преступником оказался 32-летний мужчина из Щелкова. На полученные незаконным путем деньги он выплачивал свои долги.