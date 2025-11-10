Пассажиры парома Seabridge покинули судно спустя пять суток ожидания

Пассажиры парома Seabridge покинули судно и вышли в турецкий Трабзон спустя пять дней. Об этом сообщила РИА «Новости» пассажирка Татьяна.

«Вышли в город, прошли паспортный контроль», — рассказала она.

Паром Seabridge, ожидавший разрешения на заход в порт Сочи более двух с половиной суток, так и не получил его. Об этом сообщил генеральный директор ООО «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян агентству РИА «Новости».

Судно, отправившееся в путь в среду, вернулось в Трабзон в воскресенье вечером. На борту остались 19 пассажиров. В компании Liderline заявили, что планировали купить для них билеты на обратный рейс в Россию.

Администрация Краснодарского края не изменила позицию по запуску парома Seabridge. Остаются нерешенные вопросы безопасности, подчеркнули в краевой администрации. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что международное грузопассажирское паромное сообщение в нынешних условиях «небезопасно и преждевременно». В «Турпомощи» уточнили, что недопуск парома Seabridge в Сочи не связан с военными учениями.

При этом, как ранее сообщал РИА «Новости» Туркменян, заход судна в порт Сочи согласовали с портовыми службами и контрольными органами. Паромную линию «Сочи — Трабзон — Сочи» официально зарегистрировали в Министерстве транспорта РФ и присвоили ей статус круглогодичной регулярной до конца 2027 года.

Рейс отчалил из Трабзона вечером 5 ноября. С четверга, 6 ноября, он дрейфовал на рейде, ожидая разрешения на вход в порт. На борту парома находились 20 человек, в их числе и российские, и турецкие граждане.

После простоя в Сочи паром Seabridge застрял в Турции. Пассажиры жаловались, что на борту заканчивается еда.