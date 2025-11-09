Паром Seabridge застрял в Турции после простоя в Сочи

Baza: паром Seabridge с россиянам на борту не принимают в Турции

Пассажирский паром Seabridge застрял у берегов Турции. На его борту находятся россияне, сообщил Telegram-канал Baza.

Судно, которое накануне вышло из Сочи, не отпускает туристов. По словам пассажиров парома, граждан Турции уже выпустили,

Однако пассажиры из России не могут покинуть судно из-за закрытой таможни. Россияне будут находиться на пароме Seabridge еще одну ночь.

В пятницу, 7 ноября, паром Seabridge из Турции не смог причалить в Сочи. В связи с этим 18 россиян и два турецких гражданина не могли покинуть судно, которое простояло при входе в порт трое суток.

По словам представителя компании-перевозчика, паром прошел регистрацию в «Росморречфлоте» и все документы были в порядке. Экипаж все-равно получил отказ без объяснения причин. В итоге паром Seabridge вернулся обратно в Трабзон.