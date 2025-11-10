В «Турпомощи» сообщили, что недопуск парома Seabridge в Сочи не связан с военными учениями

Паром Seabridge, направлявшийся из Турции в Сочи, не смог войти в порт из-за отсутствия необходимых разрешений и документов, сообщил ИА НСН глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. Паром покинул Сочи и вернулся в порт Трабзон, оставив на борту 18 российских туристов, которые ждали своих авиарейсов.

Осауленко опроверг слухи о том, что отказ в разрешении на заход в порт связан с военными учениями, подчеркнув, что движение судов в Черном море продолжается в обычном режиме. Он также указал, что ситуация регулируется системой разрешительных документов, и, судя по опыту, вероятно, были допущены ошибки в оформлении бумаг.

Таким образом, проблема с заходом парома в порт Сочи обусловлена техническими причинами, связанными с оформлением документов, а не политическими или военными факторами.