Пассажирский самолет запросил аварийную посадку во Внукове

«112»: самолет из Петербурга экстренно приземлился в Внукове

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, запросил аварийную посадку в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По его данным, пилоты воздушного судна запросили разрешение на посадку из-за серьезных проблем с шасси. Sukhoi Superjet кружил над аэропортом, пытаясь решить проблему и выпустить остальные стойки. В итоге борт благополучно приземлился в аэропорту Внуково.

Источник 360.ru сообщил, что экипаж Sukhoi Superjet доложил о сбое глисадного оборудования. Проблемы с шасси отсутствовали.

Самолет находился в зоне ожидания. Он совершил посадку в 18:32 по московскому времени. На борту воздушного судна находилось 82 пассажира.

Ранее легкомоторный самолет экстренно сел на трассу в Вологодской области. Борт направлялся в Ярославскую область. Транспортная прокуратура назначила проверку.

Похожее происшествие позже произошло в Москве. Самолет Airbus А350, вылетевший из столицы в Индонезию, подал запрос об аварийной посадке в аэропорту Шереметьево.