Самолет аварийно сел на трассу в Вологодской области

Легкомоторный самолет экстренно сел на трассу в Вологодской области. По факту вынужденной посадки проводится проверка, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, ЧП произошло 29 марта. Самолет Л4 RA-3337 в ходе учебно-тренировочного полета совершил вынужденную посадку на трассе А-114 Вологда — Новая Ладога между поселками Лесково и Сосновка. Пострадавших нет.
Борт выполнял рейс из Череповецкого района региона в Ярославскую область. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Транспортная прокуратура назначила проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
Аналогичное происшествие зафиксировали в Саратове. Самолет с пассажирами на борту аварийно сел в аэропорту Гагарин из-за неисправности. Проводится доследственная проверка.
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