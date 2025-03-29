Самолет аварийно сел на трассу в Вологодской области

Прокуратура начала проверку по факту аварийной посадки самолета под Вологдой

Легкомоторный самолет экстренно сел на трассу в Вологодской области. По факту вынужденной посадки проводится проверка, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, ЧП произошло 29 марта. Самолет Л4 RA-3337 в ходе учебно-тренировочного полета совершил вынужденную посадку на трассе А-114 Вологда — Новая Ладога между поселками Лесково и Сосновка. Пострадавших нет.

Борт выполнял рейс из Череповецкого района региона в Ярославскую область. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Транспортная прокуратура назначила проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Аналогичное происшествие зафиксировали в Саратове. Самолет с пассажирами на борту аварийно сел в аэропорту Гагарин из-за неисправности. Проводится доследственная проверка.