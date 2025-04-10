Пассажирский лайнер запросил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево

Самолет Airbus А350, вылетевший из Москвы в Индонезию, подал запрос об аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил источник 360.ru.

По данным Telegram-канала «112», экипаж запросил посадку в столичном аэропорту из-за отказа одного из двигателей.

В Шереметьеве самолет Airbus А350 ожидают экстренные службы. Источник 360.ru уточнил, что борт благополучно приземлился.

UPD. В пресс-службе «Аэрофлота» опровергли наличие проблем с двигателем самолета.

«Командир воздушного судна данного рейса принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине срабатывания индикации работы одной из систем самолета, не связанной с двигателями», — отметили в компании, отвечая на вопрос РИА «Новости».

Пассажирам предоставят резервный борт.

Ранее самолет, направлявшийся в Волгоград из Москвы, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика одной из систем.

В марте шасси загорелось у грузового Ан-124 «Руслан». ЧП произошло при посадке в Минеральных Водах. На борту самолета находился экипаж из восьми человек. Огонь оперативно потушили.