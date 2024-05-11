Падение автобуса в Мойку в Петербурге сняли с нового ракурса | 360°

Происшествия 11 мая 2024, 10:18 Падение автобуса в Мойку в Петербурге сняли с нового ракурса «Фонтанка»: автобус до падения в Мойку врезался в якоря Военно-морского музея РИА «Новости»

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Камера наблюдения, расположенная недалеко от Поцелуева моста в Санкт-Петербурге, запечатлела момент падения автобуса в Мойку. Видео в своем Telegram-канале опубликовала «Фонтанка».

На ролике, сделанном с нового ракурса, видно, как при повороте с Крюкова канала автобус врезался в поребрик Большой Морской, а затем протаранил якоря Военно-морского музея.

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Потом пассажирский транспорт вылетел на встречную полосу, пробил ограждение Поцелуева моста и рухнул в Мойку.

До этого появилось видео из салона автобуса, на котором показали последние секунды до падения в реку.

Авария произошла днем 10 мая. По последним данным, жертвами ДТП стали семь человек. Водителю автобуса удалось выжить, его допросили полицейские. Правоохранители возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Компания-перевозчик «Такси» пообещала всем пострадавшим страховые выплаты. При этом владельцы автобуса утверждают, что он был исправным.