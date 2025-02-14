Отравление ртутными слойками в Москве подстроил один из пострадавших

Отравление двух мужчин ртутными слойками в Москве было подстроено. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Журналисты выяснили, что оба москвича — коллеги, которые поссорились из-за женщины. Один из них специально разбил градусник, налил ртуть в шприц и добавил ее в купленные слойки во время перерыва на работе.

Когда они вместе отведали их, то злоумышленник симулировал отравление. Однако расправа не удалась, его быстро вычислили. Теперь столичный СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.

О происшествии стало известно три дня назад. Двух человек госпитализировали после покупки слоек из пекарни «Мельница» в Москве. В еде обнаружили шарики ртути. Сначала подозрение пало на само заведение, началось эпидемиологическое расследование, а пекарню опечатали.

Совладелец булочной Кристина заявила 360.ru, что история с отравлением — провокация. Специалисты проверили пекарню и ничего подозрительного не нашли.