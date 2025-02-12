Пекарню в Москве, где могли продать пирожки с ртутью, опечатали

Эпидемиологическое расследование начали в пекарне «Мельница» на Симферопольском бульваре в Москве, где накануне могли продать пирожки с ртутью. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Заведение опечатали. При проверке в нем не нашли документов, которые подтвердили бы качество сырья, и отметили, что на кухне нарушали технологические процессы. Из оборота изъяли 925 килограммов муки, теста и готовой выпечки. Материалы готовят к передаче в суд.

Накануне два человека попали в больницу в Москве, съев слойки, в которых оказались ртутные шарики. По мнению совладелицы пекарни, при вчерашних замерах все было в норме, ее сотрудники вряд ли бы стали травить посетителей, а случившееся может быть чьей-то провокацией.

По другой версии, пострадавшие купили отравленные пирожки в супермаркете «Дикси» неподалеку. Однако пресс-служба торговой сети предоставила правоохранительным органам записи с камер видеонаблюдения и заявила, что отравившихся не было в магазине в указанное время.