Травивший отчима и мать ядом житель Балашихи сознался в убийстве друга
СК: обвиняемый в отравлении матери житель Балашихи сознался в убийстве друга
Житель Балашихи, подсыпавший яд в еду матери и отчиму, сознался в убийстве друга. Он отравил товарища, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
Обвиняемый угостил друга ягодным морсом, куда добавил химикаты. Молодой человек скончался.
«Кроме этого, мужчина проверяется на причастность к еще пяти эпизодам отравлений людей из близкого окружения, четверо из которых остались в живых», — передали в СК.
Жителя Балашихи задержали по подозрению в покушении на убийство родителей. Следователи выяснили, что мужчина на протяжении полугода подсыпал в еду матери и отчима сильнодействующие химические вещества, чтобы отравить их.
Супружеская пара долго не могла понять, почему им становится хуже день ото дня. Медики только разводили руками. Тогда муж и жена обратились за помощью к правоохранителям.
В квартире установили скрытую камеру видеонаблюдения, которая и засняла, как сын подсыпал яд в еду и приносил родителям отравленные продукты. Мужчина во всем сознался.
Травивший мать и отчима житель Балашихи внешне ничем не выделялся и казался адекватным. Поступок парня удивил и напугал соседей, они недоумевали, как тот мог так поступить со своими родителями. Расследование продолжается.