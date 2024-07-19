Житель Балашихи почти полгода травил мать и отчима. Пара едва не погибла

Травившему мать и отчима жителю Балашихи предъявят обвинения в ближайшее время

В Балашихе 25-летний парень пытался убить мать и отчима, подмешивая им в продукты отраву. Продолжалось это почти полгода. Сейчас против отравителя возбудили дело. На допросе он признался во всем, сообщили в региональном ГСУ СК .

По данным ведомства, сильнодействующие химические вещества молодой человек подмешивал в продукты родственникам с января по июнь этого года.

После резкого ухудшения самочувствия мать и отчим обратились к врачам. В больнице причины случившегося установить не смогли, тогда пара обратилась уже в следственный отдел.

После комиссионных судебно-медицинских экспертиз продуктов, которые изъяли из квартиры семьи, специалисты выявили в них химические элементы и соединения, употребление которых приводит к летальному исходу.

В квартире пострадавших установили камеру видеонаблюдения, которая зафиксировала, как сын потерпевшей подсыпал вещества в еду, а также приносил продукты питания и напитки с добавлением в них опасных веществ.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о покушении на убийство. На допросе мужчина признался во всем. В рамках расследования назначили экспертизы, в том числе физико-химическую — по образцам волос с головы и срезам ногтевых пластин матери и отчима подозреваемого. Помимо этого, назначены дополнительные комиссионные судмедэкспертизы.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. В ближайшее время ему предъявят обвинение.