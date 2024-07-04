Открытый огонь на площадке с палетами потушили неподалеку от «Сколково»

Пожарные сумели потушить открытое возгорание на площадке с деревянными паллетами в Одинцове. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МЧС.
«Открытое горение локализовали в 17:22», — заявили в ведомстве.
Возгорание деревянных паллет в Новоивановском произошло днем 4 июля неподалеку от научно-технологического центра «Сколково». На место направили свыше 60 сотрудников МЧС и 15 единиц техники.
Огонь с паллетов успел перекинуться на частный дом и обшивку стоящего неподалеку от здания. Всего площадь распространения огня составила более 1600 квадратных метров.
Ранее 360.ru показал кадры с места пожара. Сведения о пострадавших в результате происшествия не поступали.
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