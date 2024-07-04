Площадь пожара в Одинцове возросла до 1600 квадратных метров

МЧС: площадь пожара на складе в Одинцове возросла до 1600 квадратных метров

Фото: РИА «Новости»

Площадь пожара на складе с деревянными паллетами в подмосковном поселке Новоивановское возросла до 1600 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

«Предварительно, пострадавших нет. Люди своевременно эвакуированы», — уточнили в ведомстве.

Помимо паллетов, загорелись частный дом и обшивка торгового центра, находящегося рядом. Тушение, рассказали 360.ru в МЧС, осложняется высокой горючестью материалов и аномально жаркой погодой, установившейся в регионе.

Накануне в Кубинке возле железнодорожной станции взорвался и полностью сгорел ларек с шаурмой. По предварительной информации, причиной происшествия стал газовый баллон. Пострадал один человек.

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