Площадь пожара в Одинцове возросла до 1600 квадратных метров
МЧС: площадь пожара на складе в Одинцове возросла до 1600 квадратных метров
Площадь пожара на складе с деревянными паллетами в подмосковном поселке Новоивановское возросла до 1600 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.
«Предварительно, пострадавших нет. Люди своевременно эвакуированы», — уточнили в ведомстве.
Помимо паллетов, загорелись частный дом и обшивка торгового центра, находящегося рядом. Тушение, рассказали 360.ru в МЧС, осложняется высокой горючестью материалов и аномально жаркой погодой, установившейся в регионе.
Накануне в Кубинке возле железнодорожной станции взорвался и полностью сгорел ларек с шаурмой. По предварительной информации, причиной происшествия стал газовый баллон. Пострадал один человек.